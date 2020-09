Krankenwagen mit Blaulicht. Symbolbild

In einem Würzburger Pflegeheim sind nach Coronavirus-Infektionen neun Menschen gestorben. Die Leiterin der Einrichtung sagte, alle Verstorbenen hätten Vorerkrankungen gehabt und seien über 80 Jahre alt gewesen.



Von den 160 Bewohnern lägen derzeit fünf mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken, weitere zehn würden isoliert in ihren Zimmern im Heim versorgt. Hinzu kämen 23 Pflegekräfte mit ebenfalls positivem Test. Wie das Virus in die Einrichtung gekommen ist, lasse sich nicht mehr nachvollziehen.