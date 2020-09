Ein Arbeiter sprüht Desinfektionsmittel in Jakarta.

Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Wegen der Coronakrise ist eine internationale Versammlung von Muslimen auf der indonesischen Insel Sulawesi auf den letzten Drücker abgesagt worden. Zuvor hatte die örtliche Regierung noch vergeblich versucht, die Veranstalter davon zu überzeugen, die Zusammenkunft zu streichen.



Nach einem ähnlichen Treffen einer islamischen Organisation in Malaysia wurden dort 500 Coronavirus-Fälle damit in Verbindung gebracht. Nun wurde das Treffen in Indonesien abgesagt. Dort starben bisher 19 Menschen.