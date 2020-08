Allein in den Niederlanden wurden mehr als 1,1 Millionen Nerze in 26 Farmen getötet, in denen sich das Virus ausgebreitet hatte, teilte die niederländische Behörde für Lebensmittel und Sicherheit von Konsumprodukten mit. Die Regierung teilte am Donnerstag mit, dass Nerze in einem 27. Betrieb ebenfalls infiziert seien und gekeult werden.