Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China ist abermals stark gestiegen. Wie die Regierung in Peking am Dienstag mitteilte, wurden seit dem Vortag weitere 64 Todesfälle - allesamt in der Provinz Hubei - verzeichnet. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer in China wächst damit auf 425. Das Zentrum der Epidemie ist die Millionenmetropole Wuhan in Hubei. Die chinesischen Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt.