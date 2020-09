Im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia mussten rund 7.000 Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Costa Smeralda" ausharren. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften. Nach ersten Tests wurde aber bisher keine Erkrankung mit Coronaviren nachgewiesen.



In China sagten die Behörden immer mehr Veranstaltungen ab, um Ansammlungen von Menschen zu verhindern. Chinas Fußballverband CFA kündigte am Donnerstag an, die Fußball-Saison des Landes vorerst zu verschieben. So sollen die Gesundheit der Fans und Spieler geschützt werden. Russland riegelte wegen des neuartigen Coronavirus seine Grenze zu China teilweise ab.