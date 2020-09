Zwei medizinische Mitarbeiterinnen in Wuhan.

Quelle: Fei Maohua/XinHua/dpa

China hat den zweiten Tag in Folge nur noch eine einzige Neuerkrankungen mit dem Coronavirus in der Millionenmetropole Wuhan gemeldet. Dort hatte die Pandemie ihren Anfang genommen hatte.



Wie aus Zahlen der Pekinger Gesundheitskommission hervorgeht, gab es ansonsten landesweit zudem noch zwölf so genannte "importierte Fälle". Das sind Erkrankungen, die bei Menschen nachgewiesen wurden, die auf der Einreise nach China waren. Die strenge Quarantäne im Land dauert jedoch vielerorts an.