Ein weiterer Parameter, der in dieser Debatte fällt, ist der Ct-Wert. Dieser gibt an, wie viele Durchläufe es beim PCR-Test braucht, bis das neuartige Coronavirus in einer Probe identifiziert werden kann. Deshalb nehmen Experten an: Je höher der Ct-Wert, desto geringer ist die Viruslast beim jeweiligen Patienten. Und je geringer die Viruslast, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, jemanden anzustecken.