So hält Baden-Württemberg statt 35 Prozent nur noch zehn Prozent der Intensivbetten bereit. In Berlin seien bereits seit Juni nur noch zehn Prozent der Betten für Covid-Patienten reserviert, Niedersachsen sei Mitte Juli gefolgt, so die "FAS". In Bayern und Brandenburg müssten die Krankenhäuser seit dem Sommer gar keine Intensivbetten mehr freihalten, Hamburg habe die Quote im August abgeschafft, Sachsen-Anhalt Anfang September.