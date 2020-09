Kekulé: Pandemiepläne sind ja für den Fall einer Grippepandemie ursprünglich mal gemacht worden. Die setzen eigentlich an der Stelle an, muss man ganz klar sagen, wo wir nicht mehr in der Lage sind, einzelne Infektionen nachzuvollziehen. Das, was wir jetzt noch versuchen, dass wir die Infektionsketten versuchen zu identifizieren, das ist in der Pandemie quasi definitionsgemäß nicht mehr möglich. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation bisher offiziell die Pandemie nicht erklärt hat. Weil bevor das pandemische Stadium eintritt, ist der Versuch der, einzelne Krankheitsausbrüche mit allen Mitteln zu bekämpfen. Wenn man das verpasst hat und über diese Phase hinaus ist, dann ist die zweite Stufe eigentlich nur noch die Schadensbegrenzung.



Die Pandemie-Pläne gehen von der Situation der Schadensbegrenzung aus. Da hat also der (Gesundheits-)Minister (Spahn), falls er das so gesagt hat, nicht sauber genug unterschieden.