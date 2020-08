Die Terrormiliz Islamischer Staat hat diese Woche einen schweren Anschlag auf ein Gefängnis in Afghanistan verübt. Es war auch eine Befreiungsaktion für inhaftierte IS-Kämpfer. Zwar wurden viele wieder gefasst, doch der Terrorakt, der mindestens 30 Menschen tötete, hat System: "Der IS versucht des öfteren, an Kämpfer in den Gefängnissen heranzukommen. Wenn der IS wieder groß werden will, muss er sie befreien", sagt Terrorismus-Experte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik aus Berlin.