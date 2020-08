Die Regierung wollte mit der Untersuchung verstehen, wie weit sich das Virus tatsächlich verbreitet hatte. 1,482 Millionen Italiener sind demnach mit dem Virus in Berührung gekommen und haben eine immunologische Reaktion entwickelt. Das sind sechs Mal so viele, wie offiziell registriert wurden, sagte Linda Laura Sabbadini, Direktorin am Nationalen Statistikinstitut ISTAT.