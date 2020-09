Am Sonntag fahren landesweit noch alle Züge, Flughäfen sind auch in den Sperrgebieten offen. Doch wie lange noch? Kommt jetzt das Militär? Werden sie bald geschlossen? Darf ich noch auf der Autobahn von Süditalien durch die Sperrzone fahren? Alles Fragen, auf die es in so einer heiklen Situation zunächst keine Antwort gibt. Touristen sollen so schnell wie möglich die Sperrzonen verlassen. Wann und wie bricht sich der Unmut vieler Bürger Bahn? In den betroffenen Gebieten herrscht teils Unverständnis.



"Wissenschaftlich unverhältnismäßig" sei die Maßnahme mit Blick auf den Verlauf der Epidemie in Venetien, erklärte die Region. Venedig, Padua und Treviso gehören neuerdings zu den Sperrgebieten. Der Bürgermeister von Asti, einer Provinz im Piemont, nannte die neue Maßnahme "Wahnsinn". Der Hintergrund sei ihnen nicht erklärt worden. In Süditalien, das zumindest offiziell noch keine hohen Fallzahlen hat, geht nun die Angst vor infizierten Norditalienern um. Wer aus den gesperrten Gebieten komme, müsse umgehend in Quarantäne, erklärt der Präsident der Region Apulien, Michele Emiliano: "Haltet ein und kehrt um, steigt am ersten Bahnhof wieder aus!"