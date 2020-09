Zahlreiche Veranstaltungen wurden vorsorglich abgesagt; auch der berühmte Karneval in Venedig soll vorzeitig beendet werden. Luca Zaia, Regionalpräsident von Venetien, kündigte eine entsprechende Maßnahme an. Die Feste und Umzüge in der Lagunenstadt hätten eigentlich noch bis Dienstag dauern sollen.



Das Ausmaß des Ausbruchs in Italien lässt auch die europäischen Nachbarländer aufhorchen. Zum Vergleich: In Deutschland wurden bisher 16 Fälle gemeldet, in Frankreich zwölf. Italiens Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri sagte dem Sender SkyTG24, er gehe von weiter steigenden Fallzahlen aus: