Die Lage mitten im Ozean spielt den Japanern auch klimatisch in die Hände: Selbst in den Wintermonaten fallen die Temperaturen im Tagesmittel in Tokyo nicht unter 5 Grad Celsius. In Berlin passiert das von November bis März über fünf Monate am Stück. Und die Sonne scheint in dieser Zeit täglich rund dreieinhalb Stunden weniger als in der japanischen Hauptstadt. Alltag im Freien und Lüften ist in Japan einfacher.