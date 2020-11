"Im Sommer war ich viel in der Techno-Szene unterwegs. Die Infos zur Location gab’s erst kurz vor Partybeginn via Facebook- oder Telegram-Gruppen. Meist waren wir irgendwo draußen in der Natur", berichtet Isabelle von ihren Erlebnissen. "Es waren immer mega viele Leute da. Als Teil einer unbeschwerten Masse hab' ich mich gut gefühlt."