Ulrike Protzer: Ein bisschen schon. Vor allem deshalb, weil die Zahl derjenigen, die das Virus von Reisen mitbringen, inzwischen einen ganz erheblichen Beitrag hat. Das, was hier in Deutschland passiert, haben wir scheinbar gut im Griff. Aber wenn man sich die Zahlen derer anschaut, die an der Grenze positiv getestet wurden, stellt man fest: Es sind 1,5 bis zwei Prozent der Tests positiv. Das ist schon relativ viel.