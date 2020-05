In Rom verzichtet Papst Franziskus auf die Kreuzwegsprozession im Kolosseum und leitet eine Zeremonie auf dem Petersplatz mit wenigen Teilnehmern. Die mit Fackeln beleuchtete Kreuzzugsprozession im Kolosseum ist ein Höhepunkt der Karwoche. Sie zieht in der Regel zahlreiche Pilger, Touristen und Ortsansässige an. In diesem Jahr ist sie wie alle anderen öffentlichen Versammlungen in Italien abgesagt worden. In Italien sind fast 18.000 Menschen mit dem Virus gestorben. Den Livestream dazu sehen Sie hier bei uns ab 21 Uhr.