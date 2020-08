Wolfgang Büscher: Es hat sich eine Mutter mit zwei Kindern an uns gewandt, die für den Rest des Monats März noch sechs Euro zur Verfügung hatte. Arme Menschen sind auf Discounter angewiesen, aber gerade die preiswerten Lebensmittel sind jetzt vergriffen. Bei den Tafeln kommt nichts mehr an. Wäre die "Arche" noch geöffnet, könnten wir dieser Mutter und ihren Kindern jeden Tag Mittag- und Abendessen anbieten, aber das geht jetzt nicht mehr.



In einem anderen Fall habe ich mit einer Frau telefoniert, die ich kaum verstehen konnte, weil der Hund dauernd jaulte. Warum? Weil das Tier seit zwei Tagen nichts mehr zu fressen hatte. Wenn es den Menschen am nötigsten fehlt, bleiben die Haustiere auf der Strecke.