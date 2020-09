Kiess: Um Himmels Willen, nein! Es gibt keinen Hinweis darauf, dass wir aktuell ein Riesenproblem in Deutschland haben. Das Problem spielt sich gerade vor allem in den Köpfen ab. Aber natürlich ist es immer ratsam, regelmäßig darauf zu schauen, was das Robert-Koch-Institut sagt. Falls es doch in die Richtung einer Epidemie mit der Wucht einer Spanischen Grippe gehen sollte, muss man die Situation neu bewerten.