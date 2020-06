Kinobranche steht vor dem Neustart

Nach monatelanger Pause starten an diesem Donnerstag die ersten größeren Filme neu. Die früheren YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann erleben in "Takeover - Voll vertauscht" eine turbulente Verwechslungskomödie, während Regisseur Christian Petzold den Berlinale-Beitrag "Undine" mit Paula Beer und Franz Rogowski zeigt. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass nun in allen Bundesländern auch wieder die Kinos ihren Betrieb aufnehmen dürfen. In Berlin ist dies offiziell ab Dienstag möglich, viele Kinos in der Hauptstadt wollen am Donnerstag starten.