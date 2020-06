Die Kirchensteuer in Deutschland ist die wichtigste Finanzquelle der Kirchen. Sie soll der Wahrnehmung der kirchlichen Aufgaben in Seelsorge, Bildung und Sozialwesen dienen. Das Recht der Kirchen eine solche Steuer zu erheben, ist in der Verfassung verankert.



Die Höhe der Kirchensteuer bemisst sich an der Einkommenssteuer. In den meisten Bundesländern beträgt der Kirchensteuersatz neun Prozent. Ausnahmen sind Bayern und Baden-Württemberg mit acht Prozent. Eingezogen wird die Kirchensteuer vom Staat, der in der Regel selbst drei Prozent der insgesamt eingezogenen Summe erhält.



Ausnahme auch hier Bayern, wo die Kirchensteuer von kircheneigenen Steuerämtern eingezogen wird.

Im Jahr 2018 nahm die Katholische Kirche so 6,64 Milliarden Euro von ihren Mitgliedern ein, bei der Evangelischen Kirche waren es 5,79 Milliarden Euro.

