Wie kommuniziere ich mit Maske?‎

Havener: Man kann einiges tun. Über die Augen kommunizieren beispielsweise. Wir sind nur nicht so geübt darin. In Japan beispielsweise ist das Maske tragen gang und gebe. Hier unterstützen die Menschen das, was sie sagen, noch mit einer Geste. Das mache ich mittlerweile auch. Das wirkt, wenn man das zum ersten Mal macht, für einen Deutschen erstmal recht affektiert. Wenn ich im Supermarkt bin und mich bei der Kassiererin bedanken möchte, würde ich sie im Normalfall anlächeln und mich bedanken.



Mit Maske reicht das Lächeln nicht mehr, weil sie es nicht erkennt. Also unterstütze ich das, was ich sage, in dem ich mit dem Daumen nach oben zeige – also dieses "Gut-gemacht-Zeichen" zeige und Dankeschön sage.