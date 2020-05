All dies sollte auf den geplanten Gedenkfeiern dieses Jahr zur Sprache kommen. Eine Erinnerung, die jetzt in dieser Form nicht stattfinden kann - ein großer Verlust. Natürlich ist historische Aufklärung auch jenseits von Gedenktagen möglich. Im Mittelpunkt stehen sollten bei den Zeremonien aber einmal mehr diejenigen, die damals überlebten, die gelitten haben, die verfolgt wurden und auch zu den diesjährigen Veranstaltungen an den Ort des Geschehens zurückkehren wollten.