Die Themen bei "dunja hayali" (ab 22:15 im ZDF und anschließend jederzeit in der ZDFMediathek): Corona und Schule - unvorbereitet ins neue Schuljahr? / Kinder in Not - wie Familien unter der Corona-Zeit leiden / Corona und Kultur: Tim Bendzko im Interview - der Sänger tritt am 22. August bei einem wissenschaftlich begleiteten Konzert in Leipzig mit bis zu 4.000 Fans auf.

Bildquelle: ZDF/Svea Pietschmann