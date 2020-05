Viele Krankenhäuser berechnen zu viel

Mit der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber die Krankenhäuser entlastet. So dürfen die Krankenkassen in diesem Jahr nur noch fünf Prozent statt bisher 12,5 Prozent der Abrechnungen eines Krankenhauses überprüfen lassen. Mit der Deckelung soll bürokratischer Aufwand in den Kliniken vermieden werden.