Ab einem bestimmten Prozentsatz an Erkrankten können als nächste Eskalationsstufe lokale Quarantänemaßnahmen, zum Beispiel in den Kabinen, angeordnet werden. Diesen Anweisungen müssen Passagiere auch zwingend Folge leisten – wer trotz Quarantäne versucht, etwa seine Kabine zu verlassen, riskiert von der weiteren Reise ausgeschlossen zu werden.



Das gesamte Schiff in einem Hafen unter Quarantäne zu stellen, ist das äußerste Mittel. Es dient vor allem dem Schutz der Menschen an Land. Passagiere könnten Erreger entlang ihrer Reiseroute von Landungspunkt zu Landungspunkt tragen. "Alle an Bord müssen getestet werden, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Bei 3.000 Menschen dauert das dann einfach einige Tage", erklärt Schedler.