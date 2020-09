Die Chinesin und ihr Mann waren italienischen Medien zufolge am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Kreuzfahrt trat das Ehepaar den Berichten zufolge in der Hafenstadt Savona in Ligurien an. Die 54-Jährige sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden. Ihr Mann habe kein Fieber. Die Reisenden dürften die "Costa Smeralda" nicht verlassen, solange die Chinesen untersucht würden, teilte Costa Crociere mit.