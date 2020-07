Für den Berliner Psychologen und Kussforscher Wolfgang Krüger ist das Küssen "die intensivste Fom einer sinnlich körperlichen Beziehung. Immerhin gibt es keinen Bereich des Körpers, an dem mehr Sinneszellen sind als am Mund", weiß er zu berichten. Denn Küssen passiert im Gesicht, an dem Teil des Körpers, mit dem wir reden, wo wir besonders empfindlich und empfänglich sind.