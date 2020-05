Welche alltäglichen Sorgen, Wünsche und Nöte treiben die Menschen in Kulmbach um? Wie bewältigen die Bürgerinnen und Bürger in der Kreisstadt in Oberfranken die Coronakrise? Und was sind weitere Themen, denen sie Gehör verschaffen wollen? Im Mai 2020 nimmt ein ZDF-Team vier Wochen lang am Leben in Kulmbach teil.



Unter dem Label "ZDF in Kulmbach" berichten ZDF-Reporterin Conny Hermann und Kameramann Manuel Brückl für verschiedene aktuelle Sendungen des ZDF über die Lebenswirklichkeit in der Stadt, die für ihre Brauereien und ihre imposante Plassenburg bekannt ist.