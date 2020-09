"Die Kunstwelt ist unter Zugzwang", beobachtet Tang. Das Bedürfnis mit den Besuchern in gewohnter Manier in Kontakt zu bleiben, gipfelt in der Ankündigung der Kunsthalle Baden-Baden: Jeder Teilnehmer, der sich zur Ausstellungseröffnung per Videokonferenz bis zum 1. April anmeldet, bekommt eine Flasche Prosecco. Per Post.