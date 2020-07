Bei Jenny Judge begann die Krankheit im März mit Fieber, Husten, Kopfschmerzen und Atemnot. Doch nach diesen typischen Symptomen hatte die forensische Psychiaterin aus London Covid-19 noch lange nicht durchgestanden. Es kamen in Wellen immer neue hinzu: Herzrasen, Hautausschlag, akustische Halluzinationen und die so genannten Covid-Zehen - rötlich-violette oder bläuliche Verfärbungen, die an Frostbeulen erinnern. "Gerade sind Verdauungsprobleme dran", sagt die 48-Jährige - am Tag 111 ihrer Leidens-Odyssee.