Den Schulen in Deutschland ist der Übergang zum Online-Unterricht in der Coronakrise in einem internationalen Vergleich schwerer gefallen als in anderen Ländern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie. Die Umfrage wurde im Auftrag des Technologieunternehmens Citrix in Deutschland, Australien, Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko und Singapur durchgeführt.