Erinnerungen an gemeinsame Urlaube helfen Ricarda und Pol über die Distanz.

Quelle: Privat

Doch in diesem Sommersemester wird in Luxemburg aufgrund der Corona-Pandemie kein Präsenzunterricht stattfinden. Ricarda sagt: "Die Uni hat uns angeraten, nach Hause zu den Eltern zu fahren, Homeoffice zu machen, einen Pendlerschein würde ich also nicht bekommen." Außerdem wolle sie niemanden gefährden, sich strikt an die Regeln halten. Sie habe auch nicht damit gerechnet, dass die Situation so lange andauere.