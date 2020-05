Auch die Staatlichen Museen mit den größten Kunsttempeln Berlins öffnen in dieser Woche wieder - von den insgesamt 19 Einrichtungen sind es allerdings nur vier: die Gemäldegalerie am Kulturforum, das Alte Museum, die Nationalgalerie und das nur zu Teilen zugängliche Pergamonmuseum. Obwohl es vor Ort Tickets gibt: Niemand will hier Schlangen vor den Kassen. Zeitfenster-Tickets werden bislang nicht angeboten.