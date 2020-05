Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland beschleunigte sich am Sonntag möglicherweise den zweiten Tag in Folge. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab in seinem Bericht für Sonntag die sogenannte Reproduktionszahl mit einem Wert über der kritischen Marke eins an. Bereits am Samstag hatte die Schätzung bei über eins gelegen.