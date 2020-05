Unberührte Natur: Die Bucht vor Port de Pollenca.

Quelle: colourbox

Wo sich sonst im Mai schon Urlauber an den Stränden Mallorcas tummeln und zahlreiche Autos quer über die Insel kurven, herrscht seit Wochen gähnende Leere. Das hat erfreuliche Auswirkungen unter anderem auf das Meer und die Luftqualität. So ist das Wasser rund um die Balearen vielerorts so kristallklar wie selten zuvor.