Die Versprechen in der Pressemitteilung des Herstellers "i3 BioMedical Inc." klingen überzeugend: "Die äußere Oberfläche der Maske inaktiviert innerhalb von Minuten >99% der Coronavirussuspension." Das sei von Wissenschaftlern der University of Toronto bestätigt worden. Nach Angaben des Herstellers kommt eine Beschichtung mit Trijodid zum Einsatz. In Deutschland sollen die Masken nach Angaben der Firma in den nächsten Wochen zu kaufen sein, ab ca. 6,50 Euro das Stück, heißt es in einer Mail an ZDFheute.