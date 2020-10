Gerade jetzt, da die Corona-Pandemie wieder an Fahrt gewinnt, setzen viele Verbraucher auf FFP2-Masken. Die sind oft viel teurer als Alltagsmasken, versprechen aber größeren Schutz - auch und gerade für den Träger. Optimal also für Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder in Situationen, in denen das Abstandhalten schwerfällt, etwa in Bus und Bahn. Aber halten die Masken denn, was sie versprechen? WISO hat den Test gemacht.