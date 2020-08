Was aber, wenn das nicht zum Erfolg führt und zum Beispiel der Mitfahrer in der Straßenbahn zu diskutieren anfängt? Über fehlende Studien zur Wirksamkeit der Maßnahmen? Bloß nicht in die Diskussion gehen, rät Barth, das führe nur zu Streit. "Sie können sicher sein, dass Sie so zu keinem guten Abschluss kommen. Es wird ganz sicher nicht passieren, dass Sie jemand Fremden in der Öffentlichkeit argumentativ überzeugen."