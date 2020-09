So gäbe es in Ländern mit Maskenpflicht mehr asymptomatische Verläufe und weniger schwere Erkrankungen oder Todesfälle, schreiben die Forscher. Sie nehmen zudem an, dass mit einer Häufung von Erkrankungen ohne Symptome und mit milden Verläufen eine Immunisierung der Bevölkerung einhergehen könnte. Masken sollen also zu einer Immunisierung der Bevölkerung gegen das neuartige Coronavirus beitragen, ohne dass man dabei schwere Krankheitsverläufe oder unzählige Tote in Kauf nimmt.