Carbon: Bei Trauer bietet es sich ja an, Empathie zu zeigen und sich anzunähern, wohingegen es bei Wut besser ist, den Kontakt zu vermeiden und Abstand zu wahren. Jetzt können wir das nicht mehr so recht auseinanderhalten. In unserer Studie haben wir gesehen, dass die Teilnehmer charakteristische Fehler gemacht haben beim Deuten von Emotionen eines Gesichtsmaskenträgers, das war besonders stark bei Ekel zu sehen. Zudem ging das Vertrauen in die eigene Urteilskraft massiv nach unten.