Thurner: Was man schon mitnehmen sollte, ist, dass man soziale Netzwerke ändern kann und kurzfristig sollte und muss. Einfach als Verhaltensregel, um einer Krise beizukommen. Also wie eine Verhaltensregel, so wie wir in der Schule lernen, was bei einem Feueralarm zu tun ist. […] Genauso könnte man das auch im Epidemie-Fall lernen, sodass man auch psychisch, moralisch vorbereitet ist, und dass man auch weiß, das funktioniert und das geht auch wieder vorbei, das ist eine Krise und man kommt da durch.