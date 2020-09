Macher solcher Seiten verdienen Geld damit, dass sie Menschen mit wildesten Spekulationen in Aufregung und Angst versetzen. Tanjev Schultz, Professor für Journalismus an der Uni Mainz

Schultz: Panikmache ist ein Geschäftsmodell. Den Boden dafür bereitet eine neuartige Krise, die zunächst viele Fragen offen lässt und somit für Unsicherheit sorgt. Einige Macher solcher Seiten verdienen Geld damit, dass sie Menschen mit wildesten Spekulationen in Aufregung und Angst versetzen.



Zudem gibt es politische Profiteure – Radikale, Extremisten, die aus der Krise Kapital für ihre Zwecke herauszuschlagen versuchen, indem sie uns verunsichern wollen. Sie fahren Angriffe gegen das System der Wissenschaft, mit dem Ziel, seriöse Strukturen der Wissensvermittlung zu zerstören, um Angst und Schrecken verbreiten zu können. Häufig mischt sich ja nun auch ein rassistischer Ton gegenüber Chinesen hinein. In bestimmten Punkten spielt die chinesische Regierung diesen Leuten aber auch in die Hände.