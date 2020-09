Ursache für die generelle Medikamentenengpässe sind für den Apotheker aus dem oberbayerischen Schliersee vielfältig: "Wir haben in den vergangenen Jahren eine Zentralisierung der Produktion erlebt. Die gesamte Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt findet aus Kostengründen in nur wenigen Betrieben in Fernost statt, allen voran in China und Indien. Kommt es zu einem Ausfall von Produktionsanlagen oder zu Qualitätsproblemen, entstehen weltweit ganz schnell Engpässe." Hierzulande seien gesetzlich zulässige Entwicklungen, wie Rabattverträge, ebenfalls Ursache von Lieferengpässen.