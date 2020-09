Auch der Sport macht sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus in China Gedanken. Der Ski-Weltverband FIS will in den nächsten Tagen Einschätzungen der Teams einholen und dann über eine Durchführung oder Absage von Rennen in China entscheiden. Das sagte der oberste Renndirektor Markus Waldner am Freitagabend in Kitzbühel der Nachrichtenagentur APA. Die Situation werde aktuell von Ärzten untersucht. Am 15. und 16. Februar sind in Yanqing nahe Peking eine Abfahrt und ein Super-G der Herren geplant. Die beiden Speed-Rennen gelten als Testwettkämpfe für die Olympischen Winterspiele 2022 in China.