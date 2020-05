Gerade in den ärmeren Vierteln der Hauptstadt ist es kaum möglich, Abstandsregeln konsequent durchzusetzen. Millionen Menschen leben dort auf engstem Raum. Ob in überbelegten Wohnungen, in vollen Bussen oder auf Lebensmittelmärkten - direkter Kontakt ist im Alltag fast unvermeidlich. Die Bedingungen für eine weitere Ausbreitung des Virus sind also beängstigend gut. Schon jetzt bringt die Krise die Stadt an ihre Grenzen.