Wie der Shutdown die Mobilität verändert hat

Erste Politiker reagieren auf den Andrang in den Skigebieten. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow forderte am Wochenende einen Verzicht auf Winterausflüge und kündigt Konsequenzen für sein Bundesland an: Er möchte durchsetzen, dass sich die Menschen in Thüringen nur noch innerhalb von 15 Kilometern im Umkreis ihres Wohnortes bewegen dürfen.