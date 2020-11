Die Initative "Querdenken 711" bestreitet jedenfalls die Aktion, eine Million "Solidfacts-Mundbedeckungen" - weitmaschige Masken ohne medizinische Schutzwirkung - am Montag an 1.000 Schulen zu verteilen. Bei der Aktion handele es sich um einen Test ihrer Kommunikationsstrukturen, steht auf der Website. In Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz warnen allerdings Behörden vor der Aktion.