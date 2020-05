"In vielen Bundesländern war es so, dass es am Anfang hieß, wenn beide Eltern in systemrelevanten Berufen sind, greift die Notfall-Betreuung. Ist es nur ein Elternteil, dann gibt es keinen Anspruch. Da hat man gesehen, dass viele Mütter, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten und die man dringend benötigt, zu Hause geblieben sind. Wenn man sich überlegt, dass sie einen Partner haben, der deutlich besser verdient, dann ist es klar, warum sich die Frauen so entscheiden."