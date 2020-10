Forscher der Universität Ulm haben herausgefunden, dass sich Erreger in intakten Ökosystemen schwerer ausbreiten. Wenn es viele verschiedene Arten in einem Lebensraum gibt, haben befallene Tiergruppen weniger Kontakt zu Artgenossen. In gestörten Systemen gibt es nur noch wenige dominante Arten, die eine große Fläche bevölkern. Die Erreger breiten sich aus. Der Schutz der Artenvielfalt ist daher auch ein Schutz vor Pandemien.